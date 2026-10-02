Русский трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом

Компания Sulpak Cinema представила русский трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история». Ролик представлен в официальном дубляже, выполненном для стран СНГ.

Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат Sulpak Cinema/Paramount Pictures.

Картина представляет собой новую экранизацию знаменитого произведения «Рождественская песнь» Чарльза Дикенса. Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

«Эбенезер: Рождественская история» выйдет в мировом прокате 13 ноября. Главную роль исполнил Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). В фильме также сыграли Андреа Райзборо («Великая»), Иэн Маккеллен («Властелин колец») и другие актёры. Режиссёром выступил Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX».