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Фильм Эбенезер Рождественская история, Джонни Депп (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, русский трейлер

Русский трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом
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Компания Sulpak Cinema представила русский трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история». Ролик представлен в официальном дубляже, выполненном для стран СНГ.

Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат Sulpak Cinema/Paramount Pictures.

Картина представляет собой новую экранизацию знаменитого произведения «Рождественская песнь» Чарльза Дикенса. Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

«Эбенезер: Рождественская история» выйдет в мировом прокате 13 ноября. Главную роль исполнил Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). В фильме также сыграли Андреа Райзборо («Великая»), Иэн Маккеллен («Властелин колец») и другие актёры. Режиссёром выступил Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX».

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