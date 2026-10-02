Фильм «Диггер» с Томом Крузом собрал провальные $ 1 млн на предпоказах

1 октября в мировом прокате состоялась премьера фильма «Диггер» — комедии с Томом Крузом от режиссёра «Бёрдмэна» и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Издание Deadline сообщило, что на предпоказах США картина собрала $ 1,2 млн.

Таким образом, лента продемонстрировала один из самых слабых дебютов в карьере Тома Круза — даже провальный фильм «Мумия» 2017 года заработал на предварительных показах $ 2,7 млн. Ранее сообщилось, что бюджет «Диггера» составил от $ 160 млн до $ 180 млн. Аналитики отмечают, что картине будет крайне трудно окупить свои гигантские затраты и принести прибыль компании Warner Bros.

«Диггер» рассказывает о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов». Картина неофициально выйдет в России 8 октября. Фильм смешанно оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 53% свежести.