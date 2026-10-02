Бывший тренер НФЛ Майк Томлин потратил 12 лет на постройку города в Minecraft

Бывший тренер по американскому футболу Майк Томлин строил город в Minecraft на протяжении 12 лет. Об этом спортсмен рассказал в видео, которое он опубликовал на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Mike Tomlin. Права на видео принадлежат Mike Tomlin.

В ролике звезда спорта отметил, что ему не хватает ловкости рук, чтобы играть в соревновательные проекты. Minecraft заинтересовал Томлина, потому что он видел, как там проводят время его дети. Тогда бывший тренер решил построить огромный и проработанный город, где есть бейсбольный стадион, магазины и небоскрёбы. Он также рассказал, что новое видео стало первым из серии роликов, где он демонстрирует свой мегаполис.

Серия роликов посвящена строительству города в Minecraft, которое я начал вместе с детьми 12 лет назад, чтобы сблизиться с ними и отдохнуть в свободное время.

За сутки с момента публикации видео знаменитого тренера набрало более 1,5 млн просмотров и свыше 6 тыс. комментариев. Подписчики пишут, что рады за звезду спорта, и хвалят его увлечение Minecraft. Некоторые также отмечают спокойный тон Томлина — он медленно и подробно рассказывает про своё занятие.