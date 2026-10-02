ARC Raiders станет бесплатной на выходные — c релизом снежного апдейта

Студия Embark сообщила, что шутер ARC Raiders станет бесплатным на пять дней. Игра будет доступна для новых пользователей с 8 по 12 октября.

Ранее разработчики проекта не проводили бесплатных выходных — шутер появлялся только на распродажах. Однако теперь студия пошла на такой ход, и игра станет доступна для всех желающих на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Проект станет бесплатным в день выхода Frozen Trail — одного из крупнейших апдейтов для шутера. В рамках патча в ARC Raiders добавят снежную карту под названием Pendola Pass, три новых типа врагов и дополнительное убежище Аванпост. Кроме того, в игре появится новая хардкорная операция.