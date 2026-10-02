Сооснователь Riot Games объяснил провал файтинга 2XKO затянувшейся разработкой

Сооснователь Riot Games Марк Tryndamere Меррилл рассказал, почему файтинг 2XKO не получил должной популярности. По его словам, студия упустила окно возможности, пока Street Fighter оставался без новой части.

Riot выкупила студию Radiant для работы над проектом ещё в 2015 году, однако внутренние разногласия по поводу направления разработки затянули процесс. В итоге Capcom выпустила Street Fighter 6 в 2023-м, и сместить внимание аудитории в сторону 2XKO стало значительно сложнее.

Меррилл также признал, что качество игры не соответствовало стандартам студии. По его мнению, в перенасыщенном жанре «середняк» не способен привлечь достаточную аудиторию — для поддержки 2XKO требовались сотни тысяч активных игроков ежемесячно, «если не миллионы».

2XKO вышла в раннем доступе в октябре 2025 года, полноценный релиз состоялся в январе 2026-го. В августе Riot объявила о прекращении активной разработки к концу года. Серверы продолжат работу, а игрокам вернут средства, потраченные на внутриигровые покупки.