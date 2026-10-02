15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роберт Паттинсон разбирает матрёшку со своими ролями — видео

Роберт Паттинсон разбирает матрёшку со своими ролями — видео
Комментарии

Студия A24 выпустила матрёшку, посвящённую знаменитым ролям Роберта Паттинсона. Игрушка уже доступна для покупки на официальном сайте компании по цене в $ 42.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат А24.

После этого студия опубликовала в соцсетях видео, где актёр разбирает матрёшку вместе со своим коллегой по фильму «Прайм-тайм» Скайлером Гизондо. В ролике артисты смеются и удивляются забавному оформлению знаменитой русской игрушки.

На лицевой стороны матрёшки представлен Роберт Паттинсон в образе главного героя «Прайм-тайм» — игрушку выпустили как раз после мировой премьеры картины, которая состоялась 25 сентября. Лента рассказывает о создании популярного американского телешоу «Поймать хищника». Главным героем выступает ведущий Крис Хансен, который организовал операции по задержанию растлителей несовершеннолетних. Шоу выходило на телеканале NBC с 2004 года и стало популярно в США.

Как критики приняли новый фильм с Робертом Паттинсоном:
«Одна из лучших ролей Роберта Паттинсона»: первые критики хвалят триллер «Прайм-тайм»