Роберт Паттинсон разбирает матрёшку со своими ролями — видео

Студия A24 выпустила матрёшку, посвящённую знаменитым ролям Роберта Паттинсона. Игрушка уже доступна для покупки на официальном сайте компании по цене в $ 42.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат А24.

После этого студия опубликовала в соцсетях видео, где актёр разбирает матрёшку вместе со своим коллегой по фильму «Прайм-тайм» Скайлером Гизондо. В ролике артисты смеются и удивляются забавному оформлению знаменитой русской игрушки.

На лицевой стороны матрёшки представлен Роберт Паттинсон в образе главного героя «Прайм-тайм» — игрушку выпустили как раз после мировой премьеры картины, которая состоялась 25 сентября. Лента рассказывает о создании популярного американского телешоу «Поймать хищника». Главным героем выступает ведущий Крис Хансен, который организовал операции по задержанию растлителей несовершеннолетних. Шоу выходило на телеканале NBC с 2004 года и стало популярно в США.