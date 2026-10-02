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BC.Game вышла в плей-офф ROG Journey Autumn 2026 по CS 2 с первого места в группе

BC.Game вышла в плей-офф ROG Journey Autumn 2026 по CS 2 с первого места в группе
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BC.Game Esports заняла первое место в группе D на ROG Journey Autumn 2026 по Counter-Strike 2. Команда Александра s1mple Костылева выиграла четыре матча из пяти, уступив лишь Prestige (14:16).

Результаты группового этапа: 13:11 против Sashi, 13:2 против BASEMENT BOYS, 13:6 против Team Voca, 13:3 против Glitch. Плей-офф продолжится 3 октября.

Каждый турнир имеет значение для BC.Game в борьбе за попадание на PGL Major Singapore 2026. После перехода в азиатский рейтинг VRS команда занимает вторую строчку с 1331 очком, уступая лишь TYLOO (1337). Приглашения на мэйджор получат пять лучших команд региона. Итоговый срез рейтинга состоится 2 ноября.

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