Боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном выйдет в онлайне 13 октября — СМИ

Издание When To Stream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Курьер». По данным СМИ, комедийный боевик выйдет в онлайне уже 13 октября.

Таким образом, лента может стать доступной для домашнего просмотра спустя чуть больше месяца после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 11 сентября. За это время общие сборы проекта достигли скромных $ 17 млн. «Курьер» также официально вышел в России 17-го числа и заработал более 47 млн рублей. Официально студия Angel пока не сообщала о выходе картины в онлайне.

«Курьер» рассказывает историю бывшего солдата, который должен доставить печень умирающей семилетней девочке. Его главной проблемой становится то, что за ним гонятся преступники, которые хотят продать орган на чёрном рынке. Главные роли исполнили Алан Ричсон («Джек Ричер») и Оуэн Уилсон («Марли и я»).