«Я пытаюсь понять, как быть стабильнее». kyousuke — о спаде Falcons после мэйджора

Рифлер Falcons Максим kyousuke Лукин в интервью HLTV рассказал о спаде команды после IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 и работе над собственной стабильностью.

По словам Лукина, команда разочарована результатами второй половины года и осознаёт проблемы. Основной вызов для 18-летнего игрока — найти баланс между агрессивным стилем и дисциплиной.

Мы ожидали лучших результатов после мэйджора, все ожидали лучше. Я пытаюсь понять, как быть стабильнее, когда игра идёт не так, как мне нравится. Можешь ли ты позволить себе выглядывать или нет? Просто быть чуть умнее и дисциплинированнее.

Kyousuke также отметил, что Falcons исправили мап-пул, в частности Ancient, который ранее доставлял проблемы. Отдельно россиянин высказался о тихой перезарядке из обновления Rush Hour: по его мнению, механика пригодится исключительно в клатчевых ситуациях.

ESL Pro League Season 24 в Катовице kyousuke назвал высокоприоритетным турниром, на котором команда намерена доказать свой уровень.