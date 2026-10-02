BetBoom Team проиграла OG и покинула BLAST SLAM 8 по Dota 2

BetBoom Team уступила OG со счётом 1:2 в матче нижней сетки BLAST SLAM 8 по Dota 2 и завершила выступление на турнире. Все три карты получились затяжными — 47, 49 и 39 минут.

После победы на первой карте (22:15) команда Виталия Save Мельникова не смогла удержать преимущество. На второй карте OG сравняла счёт (30:34), а на решающей третьей закрыла серию со счётом 35:22. У BetBoom наибольшие проблемы испытывал саппорт Владислав Kataomi Семёнов — на второй и третьей картах он завершил игру с KDA 4-15-14 и 3-13-13.

Для экспериментального состава BetBoom Team с Save на миду и TORONTOTOKYO в роли тренера BLAST Slam 8 стал первым крупным турниром.

OG продолжит борьбу на LAN-стадии турнира, которая пройдёт 8-11 октября на Мальте. Призовой фонд BLAST SLAM 8 составляет $ 750 тыс.