В Deadlock вышел первый новый герой из обновления «Неспящий город» — Rat King

Valve добавила в Deadlock нового героя Rat King. Персонаж стал первым из шести, анонсированных в обновлении «Неспящий город». Порядок выхода определялся голосованием игроков — Король Крыс набрал больше всего голосов.

Rat King — герой ближнего боя с упором на инициацию. В его арсенале — осколочная граната Scrap Grenade, призыв стаи крыс Swarm of Rats, защитная способность Royal Pestments для снижения входящего урона и ультимативное знамя Banner of Rattania, усиливающее союзников в зоне действия.

Следующий герой появится в полночь среды, 7 октября. Deadlock остаётся в закрытом тестировании — после выхода «Неспящего города» пиковый онлайн игры впервые превысил 200 тысяч человек.