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«Выглядит как тир-2 команда». Solo — о выступлении BetBoom Team на BLAST SLAM 8

«Выглядит как тир-2 команда». Solo — о выступлении BetBoom Team на BLAST SLAM 8
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Стример и бывший профессиональный игрок Алексей Solo Березин на стриме оценил выступление BetBoom Team на BLAST SLAM VIII по Dota 2.

По мнению Березина, игра команды выглядит сырой, а уровень уступает большинству участников турнира.

Игра очень расхлябанная, сырая. Вообще BetBoom Team выглядит как тир-2 команда. Может, я категоричен, но даже если брать состав участников BLAST SLAM VIII, Aurora смотрится лучше, да что уже там, даже GamerLegion смотрится лучше. Не говоря уже о грандах — PARIVISION, Team Yandex, Spirit.

BLAST Slam 8 стал дебютным турниром для обновлённого состава BetBoom с Save на миду и TORONTOTOKYO на позиции тренера. Коллектив занял 9-12-е места, проиграв OG в нижней сетке со счётом 1:2.

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