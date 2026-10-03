«Выглядит как тир-2 команда». Solo — о выступлении BetBoom Team на BLAST SLAM 8

Стример и бывший профессиональный игрок Алексей Solo Березин на стриме оценил выступление BetBoom Team на BLAST SLAM VIII по Dota 2.

По мнению Березина, игра команды выглядит сырой, а уровень уступает большинству участников турнира.

Игра очень расхлябанная, сырая. Вообще BetBoom Team выглядит как тир-2 команда. Может, я категоричен, но даже если брать состав участников BLAST SLAM VIII, Aurora смотрится лучше, да что уже там, даже GamerLegion смотрится лучше. Не говоря уже о грандах — PARIVISION, Team Yandex, Spirit.

BLAST Slam 8 стал дебютным турниром для обновлённого состава BetBoom с Save на миду и TORONTOTOKYO на позиции тренера. Коллектив занял 9-12-е места, проиграв OG в нижней сетке со счётом 1:2.