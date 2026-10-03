Расписание первого игрового дня ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2

Сегодня, 3 октября, начинается турнир ESL Pro League Season 24 по шутеру Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут восемь матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед по картам). Групповой этап пройдёт по швейцарской системе — для прохода в плей-офф необходимо одержать три победы.

Расписание ESL Pro League Season 24 на субботу, 3 октября

12:00. Team Falcons (Европа) — TYLOO (Китай);

12:00. Legacy (Бразилия) — PARIVISION (Россия) ;

; 14:30. Team Spirit (Россия) — ShindeN (Аргентина);

— ShindeN (Аргентина); 14:30. Team Vitality (Франция) — 1win Team (Россия) ;

; 17:00. MOUZ (Европа) — M80 (США);

17:00. Aurora Gaming (Турция) — 9z Team (Южная Америка);

19:30. FURIA (Бразилия) — BetBoom Team (Россия) ;

; 19:30. G2 Esports (Европа) — Natus Vincere (Европа).

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн.