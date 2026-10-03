Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый телеведущий и психотерапевт

3 сентября стало известно о смерти знаменитого советского и российского телеведущего Анатолия Кашпировского. Мужчина скончался в возрасте 87 лет.

О случившемся сообщил другой популярный телеведущий Андрей Малахов в своём телеграм-канале. Причина смерти Кашпировского пока неизвестна.

Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!

Анатолий Кашпировский прославился в конце 1980-х как ведущий телевизионных сеансов, посвящённых лечению людей с помощью психотерапии. Он внушал пациентам установки на выздоровление, а сами передачи стали популярными среди советских и российских зрителей. В 2020 году он создал YouTube-канал, куда выкладывал записи своих выступлений и онлайн-трансляции сеансов.