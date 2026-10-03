Третий сезон сериала «Уэсндей» может стать финальным

Издание Colider сообщило, что третий сезон сериала «Уэнсдей» может стать финальным. По данным СМИ, на это намекнула дублёрша исполнительницы главной роли Дженны Ортеги.

Журналисты рассказали, что Дженни Аюми опубликовала в соцсетях пост в честь завершения съёмок третьего сезона. Она назвала финал производства концом эпохи, намекая на закрытие проекта. Спустя недолгое время публикация была удалена.

Конец эпохи. Пятилетняя глава наконец-то подошла к концу.

Сам стриминговый сервис Netflix пока не сообщал, что третий сезон станет заключительным для всего сериала. Не исключено, что дублёрша говорила лишь о своём участии в будущих эпизодах.

Третий сезон «Уэнсдей» продолжит историю Уэнсдей Аддамс, ученицы школы «Невермор». В продолжении героиня узнает ещё больше секретов своей семьи, а одной из локаций выступит Париж. Слоган третьего сезона — «Ничто так не сплачивает семью, как хорошая эксгумация». Продолжение должно выйти в 2027 году, точную дату релиза в Netflix назовут позже.