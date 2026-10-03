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Третий сезон сериала «Уэсндей» может стать финальным

Третий сезон сериала «Уэсндей» может стать финальным
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Издание Colider сообщило, что третий сезон сериала «Уэнсдей» может стать финальным. По данным СМИ, на это намекнула дублёрша исполнительницы главной роли Дженны Ортеги.

Журналисты рассказали, что Дженни Аюми опубликовала в соцсетях пост в честь завершения съёмок третьего сезона. Она назвала финал производства концом эпохи, намекая на закрытие проекта. Спустя недолгое время публикация была удалена.

Конец эпохи. Пятилетняя глава наконец-то подошла к концу.

Сам стриминговый сервис Netflix пока не сообщал, что третий сезон станет заключительным для всего сериала. Не исключено, что дублёрша говорила лишь о своём участии в будущих эпизодах.

Третий сезон «Уэнсдей» продолжит историю Уэнсдей Аддамс, ученицы школы «Невермор». В продолжении героиня узнает ещё больше секретов своей семьи, а одной из локаций выступит Париж. Слоган третьего сезона — «Ничто так не сплачивает семью, как хорошая эксгумация». Продолжение должно выйти в 2027 году, точную дату релиза в Netflix назовут позже.

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