Зрители низко оценили фильм «Диггер» с Томом Крузом от автора «Выжившего»

2 октября состоялась мировая премьера фильма «Диггер» — комедии с Томом Крузом от режиссёра «Бёрдмэна» и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картина от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила низкую оценку «С+». Таким образом, «Диггер» стал самым низкооценённым фильмом в карьере Круза за последние 10 лет — зрителям больше понравились финальная часть «Миссии невыполнима» (А-), знаменитый «Топ Ган: Мэверик» (А+) и даже провальная «Мумия» 2017 года (В-). Критики также смешанно встретили новинку: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 52% свежести.

Фото: CinemaScore

«Диггер» повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов». Картина неофициально выйдет в России 8 октября.