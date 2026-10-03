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Зрители низко оценили фильм «Диггер» с Томом Крузом от автора «Выжившего»

Зрители низко оценили фильм «Диггер» с Томом Крузом от автора «Выжившего»
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2 октября состоялась мировая премьера фильма «Диггер» — комедии с Томом Крузом от режиссёра «Бёрдмэна» и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картина от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила низкую оценку «С+». Таким образом, «Диггер» стал самым низкооценённым фильмом в карьере Круза за последние 10 лет — зрителям больше понравились финальная часть «Миссии невыполнима» (А-), знаменитый «Топ Ган: Мэверик» (А+) и даже провальная «Мумия» 2017 года (В-). Критики также смешанно встретили новинку: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 52% свежести.

Фото: CinemaScore

«Диггер» повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов». Картина неофициально выйдет в России 8 октября.

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