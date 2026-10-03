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Стартовал четвёртый сезон аниме «Токийские мстители» — вышел первый эпизод

Стартовал четвёртый сезон аниме «Токийские мстители» — вышел первый эпизод
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3 октября стартовал четвёртый сезон аниме «Токийские мстители». Первый эпизод продолжения уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат LIDENFILMS.

Сериал рассказывает о парне по имени Такэмити Ханагаки, жизнь которого внезапно идёт под откос — но вместо трагедии в решающий момент судьба перемещает его во времени на 12 лет назад. Получив второй шанс, он решает изменить ход событий — а для этого придётся перевернуть прошлую жизнь хулигана в другую сторону.

Четвёртый сезон получил название «Битва трёх небожителей». Продолжение сконцентрируется на масштабном противостоянии трёх банд: Брахман, Ракухара и Канто. Созданием сериала занимается студия LIDENFILMS («Песнь ночных сов»). Новые эпизоды будут транслироваться на японских каналах каждую пятницу, а на Disney+ — по субботам.

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