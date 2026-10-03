Зрители оценили фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй ниже «Дьявол носит Prada 2»

2 октября состоялась мировая премьера фильма «Тайный дневник Верити» — нового триллера с Энн Хэтэуэй в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Картина получила оценку «С+». Таким образом новый проект с Энн Хэтэуэй понравился зрителям меньше, чем её предыдущие популярные работы, такие как «На краю Оук-стрит» (В) и «Дьявол носит Prada 2» (А-). Критики также низко оценили «Тайный дневник Верити»: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 34% свежести.

Фото: CinemaScore

«Тайный дневник Верити» рассказывает о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей. Помимо Хэтэуэй, главные роли исполнили Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»). Лента неофициально выйдет в России 15 октября.