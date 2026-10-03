Авторы «Диггера» с Томом Крузом рекламируют фильм смешанными отзывами

2 октября в мировом прокате состоялась премьера фильма «Диггер». Критики смешанно оценили новую комедию с Томом Крузом: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 52% свежести.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Warner Bros.

Тем временем кинокомпания Warner Bros. опубликовала новый рекламный ролик ленты, посвящённый отзывам от обозревателей. В видео демонстрируются не только цитаты из позитивных рецензий, но и из негативных. Авторы иронизируют насчёт смешанных оценок «Диггера» и предлагают зрителям самим составить мнение, посмотрев картину в кинотеатрах.

«Диггер» рассказывает о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов». Режиссёром выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту — автор знаменитых картин «Бёрдмэн» и «Выживший». Лента неофициально выйдет в России 8 октября.