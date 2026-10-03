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Team Falcons начала ESL Pro League Season 24 по CS 2 с победы над TYLOO

Team Falcons начала ESL Pro League Season 24 по CS 2 с победы над TYLOO
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Team Falcons обыграла TYLOO на старте ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:0 — 13:11 на Mirage и 13:7 на Anubis. Турнир проходит в Катовице с призовым фондом $ 1 млн.

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . Групповой этап
03 октября 2026, суббота. 12:00 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
TYLOO

Лучшим игроком серии стал Никола NiKo Ковач — 37 фрагов при 25 смертях и рейтинг 1,50. Россиянин Илья m0NESY Осипов закончил матч с показателем 1,24, а Максим kyousuke Лукин — 1,15. У TYLOO выше единицы завершил только Су Zero Цзиншэнь с рейтингом 1,18.

Ранее kyousuke в интервью HLTV назвал ESL Pro League высокоприоритетным турниром, на котором Falcons намерена доказать свой уровень после неудачной второй половины сезона.

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