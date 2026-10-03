G2 обыграла Team Liquid и вышла в плей-офф Valorant Champions 2026

G2 Esports обыграла Team Liquid в решающем матче групповой стадии Valorant Champions 2026 в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 13:10 на Split и 13:7 на Abyss.

Благодаря этой победе G2 гарантировала себе место в плей-офф турнира. Самым результативным игроком серии стал Трент trent Кэрнс, который закончил матч с рейтингом 1,34 и разницей убийств и смертей +15. Также вклад в победу внесли Джейкоб valyn Батио и Александр jawgemo Мор.

Team Liquid завершила выступление на чемпионате мира, заняв 9-12-е места и получив $ 30 тыс. Худший показатель в команде зафиксирован у Аяза nAts Ахметшина — рейтинг 0,72 при K/D 22-35. Для клуба это пятый подряд пропуск плей-офф на международной арене. Liquid не выходила из группы на Champions в течение четырёх лет.

Valorant Champions 2026 проходит в Китае с 24 сентября по 18 октября. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 2,25 млн.