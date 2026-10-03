Расписание выхода сериала «Кэрри» по Стивену Кингу
7 октября состоится премьера сериала «Кэрри». Мистическая картина по одноимённому роману Стивена Кинга расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей.
В сериал войдёт восемь эпизодов. Все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Prime Video.
Расписание выхода сериала «Кэрри»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 октября
|2-я серия
|7 октября
|3-я серия
|7 октября
|4-я серия
|7 октября
|5-я серия
|7 октября
|6-я серия
|7 октября
|7-я серия
|7 октября
|8-я серия
|7 октября
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