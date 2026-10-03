Расписание выхода сериала «Кэрри» по Стивену Кингу

7 октября состоится премьера сериала «Кэрри». Мистическая картина по одноимённому роману Стивена Кинга расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей.

В сериал войдёт восемь эпизодов. Все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Prime Video.

Расписание выхода сериала «Кэрри»