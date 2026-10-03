Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 300 млн рублей

3 октября сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 313 млн рублей. Такого показателя лента добилась на 16-й день с момента выхода — премьера состоялась 17 сентября. Картина занимает четвёртую строчку в местных чартах, уступая проектам «Царевна Несмеяна», «Девятая планета» и «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы».

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Фильм рассказывает о простом мальчике по имени Ваня Добрынин. В один момент он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Теперь герой встретит знаменитых персонажей, таких как Кощей, Змей Горыныч, Баба-Яга и Колобок.

Главные роли исполнили Мария Аронова («Я делаю шаг»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Илья Виногорский («Пророк. История Александра Пушкина») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Алексей Нужный — автор картины «Бременские музыканты».