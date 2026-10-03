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PARIVISION обыграла Legacy на старте ESL Pro League Season 24 по CS 2

PARIVISION обыграла Legacy на старте ESL Pro League Season 24 по CS 2
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PARIVISION победила Legacy на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1. Первую карту, Dust2, забрала Legacy (5:13). PARIVISION ответила разгромом на Inferno (13:2) и закрыла серию на Ancient в овертайме (16:12).

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . Групповой этап
03 октября 2026, суббота. 12:00 МСК
Legacy
Окончен
1 : 2
PARIVISION

Лучшим игроком серии стал Джами Jame Али — 52 фрага при 27 смертях и рейтинг 1,37. Евгений FL1T Лебедев закончил матч с рейтингом 1,27. Абай HObbit Хасенов, для которого это первый турнир в основном составе, завершил серию с рейтингом 1,17. У Legacy выше единицы сыграл только Бруно latto Ребелатто — 1,25.

Legacy приехала в Катовице после победы на FISSURE Playground 3. ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября, призовой фонд — $ 1 млн.

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