Apple отзывает iPhone 18 Pro в США — из-за брака со связью

Издание 9to5Mac сообщило, что пользователи iPhone 18 Pro Max столкнулись с проблемами в США. У некоторых устройств перестаёт работать сотовая связь.

Речь идёт об абонентах крупнейшей сети компании AT&T. Устройства массово лишаются связи, а пользователи не могут совершать звонки. В ответ на жалобы компания Apple сообщила, что модели с неработающей сетью можно бесплатно заменить на новые в их сервисных центрах. Чтобы предотвратить появление проблем со связью, владельцам iPhone 18 Pro Max порекомендовали также обновить iOS до версии 27.0.1.

Мы выявили проблему, затрагивающую небольшое количество пользователей iPhone 18 Pro Max в сети AT&T, которая может привести к потере связи и невозможности совершать звонки. Ранее на этой неделе мы выпустили iOS 27.0.1 и настоятельно рекомендуем всем пользователям iPhone 18 Pro Max обновить систему сейчас же, а также сегодня выпускаем обновление настроек оператора. Эти апдейты в совокупности призваны помочь предотвратить возникновение этой проблемы.

В издании отметили, что в США модели iPhone 18 Pro Max используют модем Qualcomm — именно на этих смартфонах выявили неполадки с сетью. iPhone 18 Pro продаётся с фирменным модемом Apple С2, и на подобные проблемы владельцы устройств не жалуются.