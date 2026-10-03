BC.Game вылетела с ROG Journey Autumn 2026, но уже обеспечила себе место на мэйджоре
BBL Esports обыграла BC.Game в четвертьфинале ROG Journey Autumn 2026 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1 — 13:5 на Ancient, 7:13 на Cache и 13:11 на Inferno.
У BC.Game ни один игрок не превысил рейтинг 1,03. Александр s1mple Костылев завершил серию с показателем 0,89 и K/D 41-36. Лучшим у BBL стал Никки NickyB Брун — рейтинг 1,34 и 43 фрага.
Несмотря на вылет, BC.Game уже достигла главной цели — команда гарантировала себе место в азиатском VRS. По симуляции HLTV, коллектив с высокой вероятностью получит прямое приглашение на PGL Major Singapore 2026. Итоговый срез рейтинга Valve состоится 2 ноября.
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