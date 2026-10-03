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«Лучшая роль Педро Паскаля»: критики хвалят фильм «Бегемот!» от автора «Андора»

«Лучшая роль Педро Паскаля»: критики хвалят фильм «Бегемот!» от автора «Андора»
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4 декабря состоится мировая премьера фильма «Бегемот!» — музыкальной драмы от Тони Гилроя («Андор») с Педро Паскалем («Одни из нас») в главной роли. Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 82% свежести.

Обозреватели хвалят режиссёра за то, что через портрет одного музыканта он создал настоящую драму о поиске себя. Отдельно отмечают выдающуюся актёрскую работу Педро Паскаля — некоторые называют роль в «Бегемоте!» лучшей в его карьере. Ругают проект за слишком скучный сюжет и невыразительного главного героя.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Бегемот!»:

Этот фильм — настоящее пиршество для чувств и ума, рассказывающее многослойную историю виолончелиста, который, вернувшись в родной Лос-Анджелес, сталкивается с семейными проблемами. Педро Паскаль блестяще исполнил свою роль в этой незабываемой драме.
В конечном счёте это фильм не столько о силе киномузыки или людях, которые её исполняют, сколько о потребности одного человека установить собственные ассоциации с саундтреком своей жизни. Но Гилрой над