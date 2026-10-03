Расписание выхода сериала «Глубина» со звездой «Очень странных дел»
8 октября состоится премьера сериала «Глубина». Действие хоррора развернётся в небольшом городе на острове Ньюфаундленд. На территорию нападает неизвестное морское чудовище, грозящее гибелью всему населению. Главным героем выступит рыбак, который объединяется с исследовательницей морских глубин, чтобы одолеть существо и спасти свою семью. Главные роли исполнили Чарли Хитон («Очень странные дела») и Джош Хартнетт («Ловушка»).
В мини-сериал войдёт шесть эпизодов. Все серии выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix.
Расписание выхода сериала «Глубина»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 октября
|2-я серия
|8 октября
|3-я серия
|8 октября
|4-я серия
|8 октября
|5-я серия
|8 октября
|6-я серия
|8 октября