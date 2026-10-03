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Сериал Глубина (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Глубина» со звездой «Очень странных дел»
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8 октября состоится премьера сериала «Глубина». Действие хоррора развернётся в небольшом городе на острове Ньюфаундленд. На территорию нападает неизвестное морское чудовище, грозящее гибелью всему населению. Главным героем выступит рыбак, который объединяется с исследовательницей морских глубин, чтобы одолеть существо и спасти свою семью. Главные роли исполнили Чарли Хитон («Очень странные дела») и Джош Хартнетт («Ловушка»).

В мини-сериал войдёт шесть эпизодов. Все серии выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix.

Расписание выхода сериала «Глубина»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 октября
2-я серия8 октября
3-я серия8 октября
4-я серия8 октября
5-я серия8 октября
6-я серия8 октября
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