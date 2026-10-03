Расписание выхода сериала «Глубина» со звездой «Очень странных дел»

8 октября состоится премьера сериала «Глубина». Действие хоррора развернётся в небольшом городе на острове Ньюфаундленд. На территорию нападает неизвестное морское чудовище, грозящее гибелью всему населению. Главным героем выступит рыбак, который объединяется с исследовательницей морских глубин, чтобы одолеть существо и спасти свою семью. Главные роли исполнили Чарли Хитон («Очень странные дела») и Джош Хартнетт («Ловушка»).

В мини-сериал войдёт шесть эпизодов. Все серии выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix.

Расписание выхода сериала «Глубина»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 8 октября 2-я серия 8 октября 3-я серия 8 октября 4-я серия 8 октября 5-я серия 8 октября 6-я серия 8 октября