Стартовал второй сезон аниме «Чёрный клевер» — вышел первый эпизод

3 октября стартовал второй сезон аниме «Чёрный клевер». Первый эпизод продолжения уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll.

Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат Pierrot.

Аниме продолжает историю младенцев Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. Однажды герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея.

Первый сезон экранизации популярной манги начал выходить ещё в 2017 году. Хотя аниме получило довольно высокие оценки, работа над продолжением заняла почти пять лет. Во второй сезон аниме войдёт 26 эпизодов — их разделят на две части. Первую половину выпустят до конца года, а финальные серии покажут в 2027 году.