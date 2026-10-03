Сюжетный трейлер ремейка Persona 4: Revival — релиз 18 февраля

Студия Atlus представила трейлер Persona 4: Revival — ремейка культовой Persona 4. В ролике рассказали о сюжете игры и Тенях — потусторонних версиях главных героев, с которыми они сталкиваются.

Видео доступно на YouTube-канале Official ATLUS West. Права на видео принадлежат Atlus.

Проект расскажет о том, как молодой парень переезжает в небольшой городок Инаба, где начинают происходить таинственные убийства. Выясняется, что персонаж и его друзья могут попадать в потусторонний мир с помощью «Полуночного телеканала». Там они сражаются с тёмными версиями самих себя и другими монстрами.

Релиз Persona 4: Revival состоится 18 февраля 2027 года. Игра будет доступен на ПК, PS5, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Проект также получит русский перевод в виде субтитров. В ремейке сохранятся сюжет, персонажи и саундтрек из оригинала. При этом авторы переписали некоторые реплики, добавили новые музыкальные композиции, обновили боевую систему и осовременили управление.