«Вернул меня в детство»: Хидео Кодзима — о фильме «День разоблачения» Стивена Спилберга

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился своим мнением насчёт фильма «День разоблачения». Разработчик уже второй раз посмотрел картину Стивена Спилберга в кино и поделился впечатлениями на своей странице в Х.

По словам геймдизайнера, он вырос в 1970-х годах, когда об инопланетянах говорили по всему миру. В то время он постоянно смотрел фильмы Стивена Спилберга, в том числе про НЛО. Потому Кодзима назвал «День разоблачения» важной картиной для его поколения, которая вновь погрузила разработчика в детство.

Я вырос в 1970-х, когда об инопланетянах говорили все. Было полно телешоу и журналов про НЛО, Зону 51 и всю эту тему. Я также вырос, смотря фильмы Спилберга. Так что для нас, людей того поколения, это особенная картина, которая снова раскрывает наши детские воспоминания.

«День разоблачения» рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»). Картина получила в основном положительные отзывы от критиков и зрителей: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 79% обозревателей и 69% пользователей.