NAVI разгромила G2 на ESL Pro League Season 24 по CS 2 в борьбе за место на мэйджоре

Natus Vincere уверенно обыграла G2 Esports на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:0 — 13:7 на Cache и 13:4 на Inferno. Все пять игроков NAVI завершили серию с рейтингом выше 1,25.

Лучшим в составе стал снайпер Игорь w0nderful Жданов — 33 фрага при 11 смертях и рейтинг 1,48. У G2 катастрофический матч провёл Неманья huNter- Ковач — рейтинг 0,37 при K/D 8-31.

Победа критически важна для NAVI в борьбе за попадание на PGL Major Singapore 2026. После вылета с последнего места на StarLadder Fall команда опустилась в район 20-й строчки VRS. Для квалификации на мэйджор NAVI необходимо занять высокие места на ESL Pro League и PGL Masters Bucharest. Итоговый срез рейтинга Valve состоится 2 ноября.

ESL Pro League Season 24 проходит в Катовице с 3 по 11 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.