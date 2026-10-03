Определились все 19 участников Worlds 2026 по League of Legends
Стали известны все команды, которые выступят на чемпионате мира по League of Legends.
- Корея: Gen.G, Hanwha Life Esports, T1, Dplus KIA
- Китай: Anyone's Legend, Bilibili Gaming, Top Esports, Invictus Gaming
- Европа: G2 Esports, Movistar KOI, Karmine Corp
- Тихоокеанский регион: Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster, MVK Esports
- Америка: Cloud9, Team Liquid, LYON Brasil: LOS, FURIA
Турнир пройдёт с 15 октября по 14 ноября в США — Play-In в Лос-Анджелесе, Swiss-стадия и плей-офф в Аллене (Техас), финал 14 ноября в Barclays Center в Нью-Йорке. Призовой фонд составит $ 5 млн. Все матчи проводятся в формате best-of-5 с форматом Fearless Draft.