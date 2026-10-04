Расписание второго игрового дня ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2

Сегодня, 4 октября, продолжается турнир ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут восемь матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед по картам). Групповой этап проходит по швейцарской системе — для прохода в плей-офф необходимо одержать три победы .

Расписание ESL Pro League Season 24 на воскресенье, 4 октября

12:00. ShindeN (Аргентина) — Legacy (Бразилия);

12:00. Team Spirit (Россия) — PARIVISION (Россия) ;

— ; 14:30. Team Falcons (Европа) — Aurora Gaming (Турция);

14:30. 9z Team (Южная Америка) — TYLOO (Китай);

17:00. FURIA (Бразилия) — MOUZ (Европа);

17:00. G2 Esports (Европа) — 1w Team (Россия) ;

; 19:30. Team Vitality (Франция) — Natus Vincere (Европа);

19:30. BetBoom Team (Россия) — M80 (США).

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн.