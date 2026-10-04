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Расписание 10-го дня Champions 2026 по Valorant

Расписание 10-го дня Champions 2026 по Valorant
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Сегодня, 4 октября, продолжается групповой этап чемпионата мира по Valorant в Шанхае.

В этот день зрителей ждёт два матча группы C и группы D, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в плей-офф, в то время как проигравшие покинут турнир с последними местами в активе.

Расписание Valorant Champions 2026 на воскресенье, 4 октября:

  • 12:00. LOUD (Бразилия) — Global Esports (Индия);
  • 15:00. T1 (Южная Корея) — FUT Esports (Турция).

Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.

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