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«Дерзкий и сложный фильм». Гильермо дель Торо — о «Диггере» с Томом Крузом

«Дерзкий и сложный фильм». Гильермо дель Торо — о «Диггере» с Томом Крузом
Комментарии

2 октября состоялась премьера фильма «Диггер» — комедии с Томом Крузом от режиссёра «Бёрдмэна» и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Критики смешанно оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 52% cвежести.

Тем временем за ленту вступился знаменитый режиссёр Гильермо дель Торо («Франкенштейн»). В соцсети Х он ответил на рецензию издания IGN, где авторы назвали просмотр «Диггера» в кинотеатре необязательным. Постановщик заявил, что заголовок слишком мелочный, а сам фильм ему понравился. Он отметил, что картина получилась смелой, сложной и очень масштабной.

Мелочный заголовок, нравится вам фильм или нет. И да, он мне нравится. «Диггер» впечатляет масштабом, амбициями и размахом именно на уровне киноэкрана. Смелый, дерзкий и кинематографически сложный. Определённо, он достоин просмотра в кино.

«Диггер» повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов». Картина неофициально выйдет в России 8 октября.

Что пишут критики про фильм «Диггер»: