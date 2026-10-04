Расписание выхода сериала «Квест Вижна» от Marvel
14 октября состоится премьера сериала «Квест Вижна». Новый проект киновселенной Marvel выступит прямым продолжением шоу «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата». В предстоящих эпизодах главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик») и Джеймс Спейдер («Чёрный список»).
В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительной серии состоится 11 ноября.
Расписание выхода сериала «Квест Вижна»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 октября
|2-я серия
|14 октября
|3-я серия
|21 октября
|4-я серия
|21 октября
|5-я серия
|28 октября
|6-я серия
|28 октября
|7-я серия
|4 ноября
|8-я серия
|11 ноября