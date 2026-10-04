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Сериал Квест Вижна, Марвел (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Квест Вижна» от Marvel
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14 октября состоится премьера сериала «Квест Вижна». Новый проект киновселенной Marvel выступит прямым продолжением шоу «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата». В предстоящих эпизодах главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик») и Джеймс Спейдер («Чёрный список»).

В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительной серии состоится 11 ноября.

Расписание выхода сериала «Квест Вижна»

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 октября
2-я серия14 октября
3-я серия21 октября
4-я серия21 октября
5-я серия28 октября
6-я серия28 октября
7-я серия4 ноября
8-я серия11 ноября
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