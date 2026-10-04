«Сделаю её достойной». Звезда «Обсессии» Инди Наварретти — о Роуг из Людей Икс от Marvel

Издание Los Angeles Times взяло интервью у звезды хоррора «Обсессия» Инди Наварретти. Она рассказала о роли Роуг в предстоящем фильме «Люди Икс» от Marvel.

По словам артистки, она любит этого персонажа и досконально изучила его, готовясь к съёмкам картины. Наваретти хочет, чтобы героиня получилась достойной её талантов и видения режиссёра Джейка Шрейера.

Я делаю всё возможное для Роуг, потому что люблю этого персонажа. Изучила героиню и хочу сделать её достойной для себя, для Джейка Шрейера и для того, что они хотят показать в новом фильме. Хочу, чтобы она нравилась мне как фанатке.

Фильм «Люди Икс» выйдет в мировом прокате 5 мая 2028 года. Постановщиком стал Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel под названием «Громовержцы*». Главные роли, помимо Коннора, сыграют Инде Наварретти (Роуг), Кристофер Эбботт (Чарльз Ксавьер), Сэди Синк (Джин Грей), Самара Уивинг (Эмма Фрост), Майя Бойд (Шторм) и Адам Драйвер (Мистер Синистер).