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Team Spirit обыграла PARIVISION на ESL Pro League Season 24 по CS2 — donk набрал 66 фрагов

Team Spirit обыграла PARIVISION на ESL Pro League Season 24 по CS2 — donk набрал 66 фрагов
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Team Spirit победила PARIVISION на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1 — 11:13 на Ancient, 13:6 на Dust2 и 13:5 на Anubis. После поражения на первой карте «драконы» разгромили соперника на оставшихся двух.

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . Групповой этап
04 октября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
PARIVISION

Данил donk Крышковец провёл доминирующую серию — 66 фрагов при 35 смертях и рейтинг 1,58. Его поддержал снайпер Дмитрий sh1ro Соколов с показателем 1,25. У PARIVISION выше единицы завершил только Евгений FL1T Лебедев (1,11). Капитан Джами Jame Али закончил матч с худшим результатом в команде — рейтинг 0,66 и K/D 24-41.

Победа приблизила Spirit к выходу в плей-офф турнира. ESL Pro League Season 24 проходит в Катовице с 3 по 11 октября. Призовой фонд — $ 1 млн.