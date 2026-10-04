«Надеялся, что он вернётся к роли». Автор сиквела «Социальной сети» — о Джесси Айзенберге

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у режиссёра Аарона Соркина. Он рассказал о своём отношении к отказу Джесси Айзенберга вновь сыграть Марка Цукерберга в фильме «Социальная расплата».

По словам постановщика, он никогда не думал, что артист не захочет возвращаться в продолжение «Социальной сети». Соркин отметил, что случайно встретил Айзенберга, когда уже почти закончил работу над сценарием сиквела. После он прислал актёру сюжет картины, но тот отказался.

Мне никогда не приходило в голову, что Айзенберг не захочет сниматься в продолжении. Это единственный раз, когда я сам составлял план. Среди аргументов был подобный: «Мы уже знаем, что ты будешь великолепен, потому что ты уже был им однажды». И я изложил ему это.

«Социальная расплата» выйдет в мировом прокате 9 октября. Картина не будет прямым сиквелом ленты 2010 года от Дэвида Финчера. Новый фильм расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети. В предстоящей ленте роль Марка Цукерберга исполнил Джереми Стронг («Джентльмены»).