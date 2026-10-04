Постеры «Скуби-Ду» в духе хорроров «Обсессия» и «Закулисье реальности» — в честь Хэллоуина

Компания Warner Bros представила тематические постеры мультсериала «Скуби-Ду» в стиле знаменитых хорроров. Пародийные изображения авторы опубликовали в соцсетях.

Постеры выполнены в тематике таких фильмов ужасов, как «Обсессия», «Закулисье реальности», «Оно», «Орудия», «Сияние» и других картин. Их выпустили в честь предстоящего Хэллоуина.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Сейчас по «Скуби-Ду» готовится сериал с живыми актёрами, который выйдет на стриминговом сервисе Netfilx в 2027 году. Шоу выступит адаптацией оригинальной истории знаменитых персонажей. Проект расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его знакомстве с будущей командой, которые будут совместно раскрывать на первый взгляд ф