T1 впервые в истории вышла в плей-офф Valorant Champions после победы над FUT

Южнокорейская T1 обыграла FUT Esports со счётом 2:0 в решающем матче группового этапа Valorant Champions 2026 — 13:10 на Sunset и 13:10 на Ascent. Для T1 это первый выход в плей-офф чемпионата мира в истории организации.

Героем серии стал Хам iZu Ву Джу — 46 фрагов при 27 смертях и рейтинг 1,55. На Sunset кореец оформил клатч 1v4 и закончил карту с рейтингом 1,67. У FUT лучший результат показал Волкан sociablEE Йонал с рейтингом 1,15.

FUT покинула Champions 2026 на стадии групп. Турнир в Шанхае для турецкой команды сопровождался скандалом — игроки публично жаловались на технические проблемы с оборудованием.