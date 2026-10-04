«Всё время был голым и в крови»: автор хоррора «Оборотень» — об Аароне Тейлор-Джонсоне

Режиссёр предстоящего фильма ужасов «Оборотень» Роберт Эггерс рассказал о создании картины. Он раскрыл причину, по которой выбрал Аарона Тейлор-Джонсона на главную роль.

По словам постановщика, танцевальный опыт артиста пригодился для создания сцен трансформации в монстра. Он также назвал Тейлор-Джонсона добрым и мужественным человеком — эти качества понадобились, чтобы продемонстрировать героя, страдающего от проклятия. Эггерс добавил, что роль стала настоящим испытанием для актёра, потому что ему приходилось практически всё время быть голым и покрытым кровью.

Во-первых, я знал, что у Аарона есть танцевальный опыт и что он сможет быть невероятно атлетичным во время сцен с трансформациями. Кроме того, он сам по себе совсем не мрачный человек. Он действительно очень тёплый человек. В реальной жизни он невероятно тёплый, мягкий и добрый отец, а эта роль — совсем не про него. В итоге это сильно сработало на зрителя, потому что он играет человека, который проклят и заперт в этом мире, которому он не принадлежит. Для Аарона это был действительно безумный процесс: практически всё время быть голым и покрытым кровью, посреди съёмок в Уэльсе, кричать и сходить с ума.

«Оборотень» выйдет в мировом прокате 25 декабря. Действие ленты развернётся в Британии XIII века. По сюжету загадочное существо нападает на жителей сразу нескольких деревень и держит их в страхе. Пока количество смертей растёт, суеверия и мифы становятся всё более реальными. Главным