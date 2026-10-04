Результаты групповой стадии Valorant Champions 2026

4 октября завершилась групповая стадия Valorant Champions 2026.

По итогам в плей-офф прошли следующие команды: PRX, G2, LOUD, NRG, 100 Thieves, Team Vitality, LOUD, T1. Впервые в истории турниров серии Champions лишь один коллектив представит EMEA регион в топ-8 — Vitality.

На 13-16-м месте турнир покинули исключительно китайские команды : XLG, JD Gaming, EDward Gaming и TYLOO. На 9-12-м месте покинули Team Liquid, Global Esports, FUT и Karmine Corp.

Стадия плей-офф пройдёт с 7 по 18 октября . Формат турнирной сетки — двойное выбывание.

Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.