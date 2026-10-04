«Каждая игра кажется лотереей». Dendi — о проблемах матчмейкинга в Dota 2

Основатель организации B8 Esports и чемпион первого The International Данил Dendi Ишутин в социальных сетях высказался о проблемах одиночного матчмейкинга в Dota 2.

По словам киберспортсмена, игра стала слишком зависимой от действий всей команды. Ишутин отметил, что сейчас индивидуальное мастерство одного игрока не позволяет побеждать так же эффективно, как в прошлые годы.

Соло-очередь в Dota 2 имеет всё меньше смысла. Игра сейчас больше зависит от команды, чем когда-либо, и один игрок не может «тащить» так, как раньше. Добавьте к этому смурфов, абузеров и читеров, и каждая игра начинает казаться лотереей.