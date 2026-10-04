«Мстители: Финал» — самый кассовый фильм в истории кино

Повторный выпуск фильма «Мстители: Финал» продолжает достигать новых кассовых рекордов в мировом прокате. Издание Global Box Office сообщило, что общие сборы картины благодаря выходу расширенной версии достигли более $ 2,925 млрд.

Таким образом, лента стала самым кассовым фильмом в истории кинематографа, обогнав «Аватара» 2009 года. «Финалу» удалось достичь такого результата благодаря перевыпуску картины с новыми сценами, который заработал в общей сложности более $ 100 млн. Примечательно, что супергеройская лента уже становилась самой кассовой в истории ещё в 2019 году. Однако спустя два года «Аватара» перевыпустили в мировом прокате, из-за чего он вновь занял первую строчку.

Самые кассовые фильмы в истории кино

«Мстители: Финал» (2019) — $ 2,925 млрд. «Аватар» (2009) — $ 2,923 млрд. «Аватар: Путь воды» (2022) — $ 2,33 млрд. «Человек-паук: Новый день» (2026) — $ 2,49 млрд. «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2025) — $ 2,27 млрд. «Титаник» (1997) — $ 2,26 млрд. «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) — $ 2,07 млрд. «Мстители: Война бесконечности» (2018) — $ 2,05 млрд. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — $ 1,92 млрд. «Зверополис 2» (2025) — $ 1,86 млрд.

Повторный прокат «Финала» приурочен к будущему релизу фильма «Мстители: Судный день», который состоится 18 декабря. В расширенную версию супергеройской ленты попали новые сцены, которые больше связывают картину с предстоящим кроссовером. Их общий хронометраж составил около четырёх минут.