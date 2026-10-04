15 октября состоится премьера сериала «Околоточный». Действие исторического детектива развернётся в конце ХIХ века в маленьком городе N. В этом месте регулярно совершаются большие преступления, раскрывать которые обязан околоточный надзиратель Иван Хватов. Он негласный хозяин местных улиц, которому помогает скучающая княгиня Ольга Добужинская.

В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждые понедельник и четверг в онлайн кинотеатре «Иви». Премьера финальной серии состоится 5 ноября.

Расписание выхода исторического сериала «Околоточный»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 15 октября 2-я серия 15 октября 3-я серия 19 октября 4-я серия 22 октября 5-я серия 26 октября 6-я серия 29 октября 7-я серия 2 ноября 8-я серия 5 ноября