15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Околоточный (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода исторического сериала «Околоточный»
Комментарии

15 октября состоится премьера сериала «Околоточный». Действие исторического детектива развернётся в конце ХIХ века в маленьком городе N. В этом месте регулярно совершаются большие преступления, раскрывать которые обязан околоточный надзиратель Иван Хватов. Он негласный хозяин местных улиц, которому помогает скучающая княгиня Ольга Добужинская.

В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждые понедельник и четверг в онлайн кинотеатре «Иви». Премьера финальной серии состоится 5 ноября.

Расписание выхода исторического сериала «Околоточный»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 октября
2-я серия15 октября
3-я серия19 октября
4-я серия22 октября
5-я серия26 октября
6-я серия29 октября
7-я серия2 ноября
8-я серия5 ноября
О другом популярном сериале: