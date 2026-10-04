Расписание выхода исторического сериала «Околоточный»
15 октября состоится премьера сериала «Околоточный». Действие исторического детектива развернётся в конце ХIХ века в маленьком городе N. В этом месте регулярно совершаются большие преступления, раскрывать которые обязан околоточный надзиратель Иван Хватов. Он негласный хозяин местных улиц, которому помогает скучающая княгиня Ольга Добужинская.
В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждые понедельник и четверг в онлайн кинотеатре «Иви». Премьера финальной серии состоится 5 ноября.
Расписание выхода исторического сериала «Околоточный»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 октября
|2-я серия
|15 октября
|3-я серия
|19 октября
|4-я серия
|22 октября
|5-я серия
|26 октября
|6-я серия
|29 октября
|7-я серия
|2 ноября
|8-я серия
|5 ноября