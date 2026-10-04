«Диггер» с Томом Крузом стартовал с $ 20 млн — это один из крупнейших провалов в истории

По итогам первого уикенда сборы фильма «Диггер» достигли $ 8 млн в США. Картина заняла лишь пятую строчку в местных чартах, уступив в том числе новому триллеру «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй.

В мировом прокате лента заработала $ 20 млн. Учитывая бюджет около $ 160-180 млн, картина продемонстрировала не только один из крупнейших провалов 2026 года, но и за всю историю. «Диггер» также заработал за минувшие выходные значительно меньше, чем ему предрекали аналитики. Эксперты уверены, что фильм по итогу проката принесёт убытки компании Warner Bros. в размере около $ 150-200 млн.

«Диггер» рассказывает о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов». Картина неофициально выйдет в России 8 октября. Ленту смешанно оценили критики, но зрители приняли её теплее: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 52% свежести от обозревателей и 71% от пользователей.