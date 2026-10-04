Хоррор «Обитель зла» по Resident Evil собрал $ 250 млн — фильм окупился

По итогам второго уикенда сборы фильма «Обитель зла» достигли $ 124,8 млн в США. Картина по видеоигровой серии Residen Evil заняла вторую строчку в местных чартах, уступив триллеру «Тайный дневник Верити».

В мировом прокате хоррор собрал около $ 250 млн. Учитывая бюджет ленты в $ 75 млн, «Обитель зла» уже окупилась и начала приносить прибыль кинокомпании Sony Pictures. Кроме того, фильм вошёл в топ-3 самых кассовых адаптаций Resident Evil, обогнав «Обитель зла: Возмездие» режиссёра Пола У. С. Андерсона.

Самые кассовые фильмы серии «Обитель зла»:

«Обитель зла: Последняя глава» (2016) — $ 312 млн. «Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D» (2010) — $ 300 млн. «Обитель зла» (2026) — $ 250 млн. «Обитель зла: Возмездие» (2012) — $ 240 млн. «Обитель зла 3» (2007) — $ 147 млн. «Обитель зла 2: Апокалипсис» (2004) — $ 129 млн. «Обитель зла» (2002) — $ 102 млн. «Обитель зла: Раккун-Сити» (2021) — $ 41 млн.

«Обитель зла» концентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Автором проекта выступил режиссёр хорроров «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер. Главные роли в хорроре исполнили Остин Абрамс («Орудия»), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).