Сборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли $ 2,5 млрд

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Человек-паук: Новый день» в мировом прокате достигли $ 2,5 млрд. Супергеройская картина постепенно завершает своё выступление в прокате спустя два месяца после выхода в кинотеатрах.

Таким образом, «Новый день» закрепился в статусе третьего фильма в истории, достигшего такой внушительной кассы. Лидерами по сборам в мировом прокате остаются ленты «Мстители: Финал» ($ 2,94 млрд) и «Аватар» ($ 2,92 млрд).

Действие фильма «Человек-паук: Новый день» разворачивается спустя четыре года после событий «Нет пути домой». По сюжету дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.